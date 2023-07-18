Астрономический фестиваль «Небо зовёт!» пройдёт в Пскове 19 августа

09:54, 18 июля 2023, ПАИ

Астрономический фестиваль «Небо зовёт!» пройдёт в Пскове 19 августа. Об этом сообщается в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы очень надеемся на хорошую погоду, которая позволит нам 19 августа (в субботу) увидеться с вами на площадке фестиваля», – говорится в сообщении. Мероприятие пройдёт на набережной у Кузнецкого моста.

В программе фестиваля будут лекции, различные активности для детей и взрослых, наблюдения в телескоп и другое.

Организаторами мероприятия выступают Псковский планетарий, центр «Юный техник» в Пскове и «АстроПсков», при поддержке управления культуры администрации Пскова.

Фестиваль будет проводиться в рамках научно-просветительского проекта «Поехали!», который реализуется с помощью Фонда президентских грантов.