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Спорт

Директор «Луки-Энергия» рассказал об игре с «Псковом» на Кубке России по футболу

Директор футбольного клуба «Луки-Энергия» Сергей Поварещенков в беседе с корреспондентом ПАИ прокомментировал первую игру на Кубке России против «Пскова».

«По географическому принципу составлены пары, поэтому мы попали на «Псков». Мы с ними не играли давно. Ничего о них не знаем. Когда встречаются соседи по области, создаётся определённый антураж и определённый интерес к игре», – рассказал Андрей Поварещенков.

Напомним, что игра пройдёт на стадионе «Машиностроитель» в Пскове.

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