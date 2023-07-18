Директор «Луки-Энергия» рассказал об игре с «Псковом» на Кубке России по футболу
Директор футбольного клуба «Луки-Энергия» Сергей Поварещенков в беседе с корреспондентом ПАИ прокомментировал первую игру на Кубке России против «Пскова».
«По географическому принципу составлены пары, поэтому мы попали на «Псков». Мы с ними не играли давно. Ничего о них не знаем. Когда встречаются соседи по области, создаётся определённый антураж и определённый интерес к игре», – рассказал Андрей Поварещенков.
Напомним, что игра пройдёт на стадионе «Машиностроитель» в Пскове.
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