О ходе ремонта в музыкальной школе №4 рассказал глава Пскова

15:18, 18 июля 2023, ПАИ

О ходе ремонта в детской музыкальной школе № 4 Пскова рассказал глава города Борис Елкин в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Действительно, мы стали особое внимание уделять объектам культуры, и я считаю, что это важно. Помимо дошкольных образовательных учреждений и средних, где наши дети проводят свое время, дополнительное образование и в том числе объекты культуры немаловажны», – отметил Борис Елкин.

По его словам, на данном объекте давно хотели сделать ремонт кровли и фасада. Работы сейчас находятся в стадии активной реализации.

«Думаю, что в сентябре детишки будут учиться в отремонтированном здании. Пока только внешне, но впереди ещё много работ», – заверил глава Пскова.

Глава города подчеркнул, что ремонт внутренней части здания зависит от распределения бюджетных средств, но это «в планах есть». «У нас много музыкальных школ, надо всем помогать. Мы стараемся модернизировать инфраструктуру. Хотелось бы, конечно, намного быстрее, мы стараемся максимально выжимать. И если появляется экономия, делаем что-то дополнительное», – заключил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что детскую музыкальную школу № 4 ремонтируют в Пскове.