Спортсмены из Псковской области участвуют в первенстве России по стрельбе из лука
Спортсмены из Псковской области Владимир Фазанов, Ника Снеткова и Милана Мурзина участвуют в первенстве России по стрельбе из лука во Владивостоке с 17 по 22 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила директор Псковской федерации стрельбы из лука Таисия Кеньк.
В соревнованиях принимают участие около 450 лучников из 32 регионов страны. Спортсмены будут стрелять с дистанций 50, 60 и 70 метров блочным и классическим луком. Первенство проходит на стадионе при кампусе ДВФУ на острове Русский.
Напомним, что недавно Ника Снеткова и Милана Мурзина заняли третье место в командных соревнованиях на чемпионате России.
Директор ФК «Псков» рассказал о принципиальном противостоянии против «Луки Энергия» на Кубке России
Себежские спортсмены заняли призовые места на чемпионате области по спортивному ориентированию
Тренер ФК «Псков» 2007 года рождения прокомментировал матч против «Динамо-Вологды» в ЮФЛ
Главный тренер ФК «Псков» 2008 года рождения прокомментировал результат игры с вологодской командой