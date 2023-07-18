Спортсмены из Псковской области участвуют в первенстве России по стрельбе из лука

15:07, 18 июля 2023, ПАИ

Спортсмены из Псковской области Владимир Фазанов, Ника Снеткова и Милана Мурзина участвуют в первенстве России по стрельбе из лука во Владивостоке с 17 по 22 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила директор Псковской федерации стрельбы из лука Таисия Кеньк.

В соревнованиях принимают участие около 450 лучников из 32 регионов страны. Спортсмены будут стрелять с дистанций 50, 60 и 70 метров блочным и классическим луком. Первенство проходит на стадионе при кампусе ДВФУ на острове Русский.

Напомним, что недавно Ника Снеткова и Милана Мурзина заняли третье место в командных соревнованиях на чемпионате России.