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Спорт

Спортсмены из Псковской области участвуют в первенстве России по стрельбе из лука

Спортсмены из Псковской области Владимир Фазанов, Ника Снеткова и Милана Мурзина участвуют в первенстве России по стрельбе из лука во Владивостоке с 17 по 22 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила директор Псковской федерации стрельбы из лука Таисия Кеньк.  

Фото здесь и далее: Таисия Кеньк

В соревнованиях принимают участие около 450 лучников из 32 регионов страны. Спортсмены будут стрелять с дистанций 50, 60 и 70 метров блочным и классическим луком. Первенство проходит на стадионе при кампусе ДВФУ на острове Русский.

Напомним, что недавно Ника Снеткова и Милана Мурзина заняли третье место в командных соревнованиях на чемпионате России.   

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