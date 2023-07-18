Новое световое оборудование появится в ГКЦ Пскова

13:37, 18 июля 2023, ПАИ

О ходе ремонта в Городском культурном центре Пскова рассказал глава города Борис Елкин в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Сейчас в Городском культурном центре у нас выполняются ремонтные работы. Есть большой проект по данному объекту – его капитальный ремонт, но ввиду отсутствия средств мы частично реализовываем те или иные мероприятия. Спасибо руководству ГКЦ, что стараются всегда изыскивать средства и по-хозяйски относятся к тому имуществу, которое у них есть. Входная группа была сделана в 2021 году, достаточно неплохо получилось», – отметил Борис Елкин.

Сейчас в учреждении приступили к ремонтным работам в танцевальном зале и на балюстраде на втором этаже. «На самом деле они давно требовали ремонта. Не скажу, что были в плачевном состоянии, но требовалось обновление, поэтому по возможности меняется проводка, обновляются фасадные решения. Надеюсь, что к началу сезона всё будет доделано и будет очень красиво», – рассказал Борис Елкин.

Помимо этого, в ГКЦ также появится новое световое оборудование. «Постараемся модернизировать наше муниципальное учреждение и работать над тем, чтобы его материально-техническая база постоянно менялась и обновлялась», – заверил глава города.

Борис Елкин обратил внимание, что стиль здания «сталинский ампир» имеет историческую ценность и важен для города. «Нам хотелось бы максимально сохранить всю ту первозданность, которая была», – сказал глава Пскова. Он подчеркнул, что на объекте повторят решения, которые изначально закладывались автором.

Борис Елкин заверил, что также в ГКЦ в будущем пройдёт модернизация основного зала. «У нас планы большие, есть большой проект, и мы начинаем постепенно с внутренних помещений. Впереди нас ждёт много работы. Хотелось бы ещё и внешний фасад, архитектурную подсветку, также кровля требует ремонта, но это уже дело куда более капиталоёмких затрат. Поэтому приходится это откладывать. При этом проектная документация уже есть, будем стараться попадать во все программы либо по частям своими силами реализовывать», – заключил глава Пскова.