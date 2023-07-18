Выставка о кукольном городе откроется в Пскове 20 июля
Выставка кукольников «Город, в котором...» пройдёт в Псковском областном центре народного творчества 20 июня. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по культуре.
Выставку несколько месяцев готовили талантливые мастера из творческого объединения «Псковский кукольный дом». Проект кукольников посвящён 1120-летию Пскова.
На открытии выставки все желающие смогут поучаствовать в виртуальном квесте, который подготовили мастера-кукольники совместно с учащимися из псковского «Кванториума».
Отметим, что программу празднования Дня города Пскова можно посмотреть здесь.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
18 июля 2023
Стало известно, с какими вопросами псковичи чаще всего обращаются к детскому омбудсмену