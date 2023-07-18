Выставка о кукольном городе откроется в Пскове 20 июля

16:09, 18 июля 2023, ПАИ

Выставка кукольников «Город, в котором...» пройдёт в Псковском областном центре народного творчества 20 июня. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по культуре.

Выставку несколько месяцев готовили талантливые мастера из творческого объединения «Псковский кукольный дом». Проект кукольников посвящён 1120-летию Пскова.



На открытии выставки все желающие смогут поучаствовать в виртуальном квесте, который подготовили мастера-кукольники совместно с учащимися из псковского «Кванториума».

Отметим, что программу празднования Дня города Пскова можно посмотреть здесь.