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Молодые псковские футболисты уступили вологодскому «Динамо»

ФК «Псков» (игроки 2006 года рождения) проиграл вологодскому «Динамо» со счётом 1:2. Матч проходил в Пскове на стадионе «Машиностроитель». Об этом сообщается на сайте юношеской футбольной лиги.

Фото: Андрей Лупанов

До начала игры ФК «Псков» располагался в середине турнирной таблицы и имел в активе четыре победы, две ничьих и три поражения. В свою очередь «Динамо-Вологда» не имела ни одной победы в лиге и шла на последнем месте, проиграв восемь раз из девяти. 

На 24-й минуте встречи счёт ударом со штрафного открыл вологжанин Глеб Рогачевский. На 86-й минуте защитники «Пскова» не смогли чисто отнять мяч у нападающего «Динамо-Вологды» Данилы Пашкова, который заработал штрафной удар вблизи ворот псковичей. К мячу снова подошёл Глеб Рогачевский и сильным ударом над стенкой удвоил преимущество вологодской команды. На 90-й минуте игры пскович Иван Голодняк дальним ударом смог сократить разницу, но сравнять счёт у подопечных Руслана Суродина так и не получилось.

Напомним, что в прошлом матче псковичи разгромно обыграли команду из Петрозаводска.

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