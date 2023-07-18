Игорь Иванов поздравил профсоюзных активистов с получением наград

18:25, 18 июля 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов от имени профобъединения поздравил членов профсоюзных организаций работников образования и здравоохранения с вручением региональных наград. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

14 июля в Псковской области подвели итоги конкурса на звание лучших учителей региона в 2023 году, получивших общественное признание. В этот же день в правительстве Псковской области состоялась торжественная церемония награждения медицинских работников за заслуги в профессии. В числе победителей – члены профсоюза работников образования и науки, а также профсоюза работников здравоохранения.

Отметим, что имена победителей конкурса на звание лучших учителей региона в 2023 году, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, получивших общественное признание, можно посмотреть здесь.