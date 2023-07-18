Опочецкие волонтёры убрали могилу солдата Великой Отечественной войны

22:19, 18 июля 2023, ПАИ

Опочецкие волонтёры убрали могилу солдата Великой Отечественной войны. Об этом сообщила газета «Красный маяк».

Как сообщила руководитель муниципального Центра добровольчества Светлана Григорьева, в преддверии Дня освобождения нашего района от немецко-фашистских захватчиков местные волонтёры поддержали инициативу городской администрации и организовали уборку заброшенного воинского захоронения на территории Покровского кладбища.

По словам Светланы Витальевны, девочки убрали ветки, листья, сорную траву и мусор, помыли памятник и почистили ограду, покрасили звезду. А после трудового десанта была проведена викторина «Дорогами Победы». Светлана Григорьева отметила, что несмотря на свой юный возраст, наши активные добровольцы оказались достаточно эрудированны и дали много правильных ответов на вопросы о Великой Отечественной войне и Опочке того периода в частности.