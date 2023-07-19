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Общество

Птенца без стопы приютят в гдовском аистином центре

Аистёнка, лишившегося стопы из-за рыболовной сети, приютят в аистином центре в Гдовском районе. Об этом сообщается в группе «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: группа «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте»

Сегодня птенца доставят в аистиный центр из Батецкого района Новгородской области.

«Аистёнок уже в гнезде лишился стопы, стал пожизненным инвалидом, обречённым всю жизнь провести в неволе, так и не познав радости полётов», – говорится в сообщении.

Причиной травмы стал кусок рыболовной браконьерской лесочной сети, который аисты-родители принесли в гнездо.

«Леска намоталась на ножку, пережала кровеносные сосуды, и стопа отмерла», – отметили в гдовском центре.

Кроме того, в аистином центре начал летать уже второй аистёнок – Радовеж. Его привезли в Гдов 6 июня из того же гнезда в Новгородской области.

Ранее сообщалось, что в «Доме белого аиста» в Гдовском районе начал летать первый аистёнок.

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