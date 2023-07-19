Кот Арсений пропал из псковского «Лофта»

12:53, 19 июля 2023, ПАИ

Помочь в поисках кота, который жил в «Лофте», просят псковичей. Просьба опубликована в группе креативного пространства в социальной сети «ВКонтакте».

«Помогите найти Арсения! Друзья, наш любимый кот загулял чуть больше, чем обычно и мы просим вашей помощи в его поисках», – говорится в сообщении.

Особые приметы: белый гладкошерстый кот спортивного телосложения, хромает на правую переднюю лапу. Обитать может в районе центра: площади Победы, улицы Яна Фабрициуса, улицы Спортивной, улицы Гражданской, улицы Кузнецкой, в Летнем саду, но с учётом того, что его нет несколько дней, мог уйти дальше.



«Если вы встречали нашего котика, возможно, подобрали его или можете помочь с поисками – ждём вашего звонка 8-921-000-35-54 или сообщения в любой нашей социальной сети», – обратились к псковичам в «Лофте».

Ранее сообщалось, что из ГКЦ Пскова похитили кошку Машу.