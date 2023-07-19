Запуск авиарейса в Минск предоставит больше возможностей для путешествий – Елена Климова

15:15, 19 июля 2023, ПАИ

Запуск международного авиарейса из Пскова в Минск предоставит больше возможностей для путешествий, заявила заместитель председателя комитета по туризму Псковской области Елена Климова сегодня, 19 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Для туристической сферы – это позитивное событие, это позволит расширить географию и предоставит больше возможностей для путешествий. Мы ждали это событие давно, и жители тоже», – отметила она.

Она также выразила надежду, что запуск прямого авиасообщения с Минском увеличит взаимные туристические отношения, а туроператоры будут организовывать новые маршруты.

«Уже сегодня летит первая туристическая группа, идёт набор ещё в одну. Видим, что это пользуется спросом. Надеемся, что это положительное событие оправдает статус международности нашего аэропорта», – сказала Елена Климова.

Она также подчеркнула, что делегация Псковской области отправляется в Минск для сотрудничества, оценки взаимных возможностей и развития туризма.

«Везём презент – целый пудовый пряник. Надеемся, что им понравится наш презент!» – добавила заместитель председателя регионального комитета по туризму.

Напомним, что международный авиарейс Минск – Псков – Минск Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар» запускают с 19 июля.

Рейсы в Минск станут первыми международными перелётами из аэропорта Пскова за последние десять лет. Перелеты будут два раза в неделю: по средам и субботам. Перелёт осуществляется на воздушных судах ВС Embraer 190 на 110 пассажирских мест. Время в пути – 1 час 20 минут.

Отметим, что запуск полётов по маршруту организован при поддержке правительства Псковской области и губернатора Михаила Ведерникова. Выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, глава региона также рассказал, что пассажиропоток аэропорта Пскова планируют увеличить до 150 тысяч человек.