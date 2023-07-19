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Первый перелёт авиарейса Псков – Минск длился час

Первый авиарейс по маршруту Псков – Минск приземлился в столице Белоруссии, сегодня, 19 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее ПАИ

Общее время полёта составило один час.

После приземления представители аэропорта встретили экипаж и заместителя председателя комитета по туризму Псковской области Елену Климову караваем с хлебом и солью. Помощник гендиректора по авиарейсам, организации обслуживания официальных лиц национального аэропорта Минск Василий Корнев приветствовал присутствующих.

Напомним, псковский аэропорт имени княгини Ольги сегодня впервые за десять лет принял международный рейс. Запуск полётов по маршруту Минск – Псков – Минск организован при поддержке правительства Псковской области и губернатора Михаила Ведерникова. Перевозки осуществляет авиакомпания Nordwind Airlines в сотрудничестве с перевозчиком Ikar на самолете ВС Embraer 190. Воздушное судно вмещает 110 пассажиров. Парные рейсы будут проводиться дважды в неделю – в среду и субботу. В Псков борт прибывает в 14:20, в Минск отправляется через час – в 15:20.

Добавим, что в настоящий момент из международного аэропорта имени княгини Ольги осуществляются рейсы в Москву, Сочи, Минеральные Воды, Калининград и Минск.

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