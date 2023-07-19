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Общество

Загрузка первого рейса Псков – Минск составила порядка 50 %

Первый полёт рейса Псков – Минск прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Сегодня запустили первый за долгие годы международный авиамаршрут из нашего аэропорта. Загрузка первого рейса Псков – Минск составила порядка 50 %. Для первого раза неплохо. Дальше лучше – продажа билетов выровнялась, с ценой наши коллеги поработали. Поздравляю всех, кто причастен к этому событию», – отметил глава региона.

Добавим, что первый перелёт авиарейса Псков – Минск длился час.

Парные рейсы будут проводиться дважды в неделю – в среду и субботу. В Псков борт прибывает в 14:20, в Минск отправляется через час – в 15:20. Время в пути – 1 час 20 минут.

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