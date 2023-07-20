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Общество

Международный день шахмат празднуют 20 июля

Международный день шахмат празднуют 20 июля по решению ФИДЕ – Международной шахматной федерации, основанной в этот день в 1924 году. Об этом пишет calend.ru.

Фото: ПАИ

На сегодняшний день в состав ФИДЕ входят 199 национальных федераций. Ее деятельность направлена на распространение и развитие шахмат по всему миру, а также на пропаганду и подъём уровня шахматной культуры и знаний.

В полномочиях ФИДЕ устанавливать правила игры в шахматы, условия проведения мирового чемпионата и всех других международных соревнований по шахматам, а также присваивать международные шахматные звания. В настоящее время под эгидой ФИДЕ проводится более 40 официальных чемпионатов для молодежи, мужчин, женщин и пожилых людей.

Название игры происходит из персидского языка: шах и мат – «властитель умер». Родиной шахмат является Индия. Там в V веке появилась предшественница шахмат – игра чатуранга. Ее название переводится как «четырёхсоставная» и предположительно объясняется тем, что первоначально в чатурангу играли вчетвером.

По данным ФИДЕ, сегодня шахматы как вид спорта признаны в 107 странах мира, в который играют десятки миллионов игроков на всех континентах. В среднем каждый день проводится более 60 миллионов игр, 605 миллионов взрослых играют в шахматы регулярно.

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