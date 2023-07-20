Актриса Ирина Пегова посетила Пушкинский заповедник

10:15, 20 июля 2023, ПАИ

Российская актриса Ирина Пегова вновь посетила Михайловское, сообщается в группе «Пушкинский заповедник» в соцсети «ВКонтакте».

«На экскурсии в Михайловском вновь побывала российская актриса Ирина Пегова. Как призналась Ирина нашему экскурсоводу, ей захотелось освежить воспоминания о пушкинских местах и вечером из Бугрово она пришла в гости к поэту», – сообщается в группе.

Напомним, что Ирина Пегова ранее посещала Михайловское осенью 2022 года.