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Псковская таможня зафиксировала рост правонарушений, связанных с ввозом мёда

Псковская таможня фиксирует рост правонарушений, связанных с попытками ввоза мёда c личных пасек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Фото: ПАИ

Так, с 1 июня 2023 года Псковская таможня возбудила 41 дело об административных правонарушениях, где предметом правонарушения является «мёд натуральный». Всплеск правонарушений связан с сезонностью производства этого продукта.

Общий вес незаконно ввозимого мёда через пункты пропуска региона деятельности Псковской таможни с 1 июня по 15 июля составил 166 килограммов. Среди правонарушителей лидируют граждане Молдовы. Более половины правонарушений, зарегистрированных при перемещении мёда, совершили граждане этого государства.

В пунктах пропуска на таможенной границе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) организована работа по контролю ввоза физическими лицами для личного пользования в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях натурального мёда без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара.

Как отметили сотрудники таможни, физическому лицу допускается ввоз натурального мёда только в заводской упаковке, весом не более пяти килограммов. Благополучие в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза является одним из условий разрешения ввоза. Сведения об эпизоотическом состоянии стран размещены на официальном сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (раздел «Эпизоотическое состояние»).

«Для охраны таможенной территории ЕАЭС от заноса возбудителей заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, и недопущения оборота продукции, опасной в ветеринарно-санитарном отношении, ввоз мёда кустарного производства без разрешительных документов запрещён», – отметили в пресс-службе.

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