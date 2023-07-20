История в цифре, псковские дали и лекции о важном: участники «Истоков» поделились впечатлениями о форуме

11:17, 20 июля 2023, ПАИ

Порядка 200 молодых историков, архивистов, реконструкторов и поисковиков из 60 регионов страны принимают участие в молодёжном историко-культурном форуме «Истоки» платформы «Росмолодёжь. События», который проходит сейчас в Печорах. Вторая смена посвящена темам истории России и культуры народов страны. Псковский государственный университет традиционно выступает партнёром проекта. Представители вуза попросили участников проекта поделиться своими впечатлениями о форуме.

Евгения Чодришвили, Санкт-Петербург

«Приехать на Псковскую землю было моей мечтой. Соединить такое глобальное путешествие с мечтой – это, наверное, лучшее решение, которое можно было принять. Судьба распорядилась так, что я попала именно на «Истоки». Здесь очень много практик, связанных с молодёжью. Я представляю молодёжную организацию Санкт-Петербурга, поэтому мне очень интересно как самой поделиться опытом, так и перенять опыт коллег, которые приехали со всех уголков нашей прекрасной страны, и увидеть, как на Псковской земле организована такая большая работающая машина, как историко-культурный форум. Поэтому я собираю организационные, медиамоменты и, конечно, практики моих коллег.

Человек, который отрицает прошлое, отрицает и настоящее и не существует в этом настоящем. Поэтому для меня историческая память – это абсолютно прямая связь, без которой не было бы сегодняшнего дня и, естественно, завтрашнего будущего».

Артём Медведев, Псков

«На «Истоках» я впервые. Я считаю, любой человек должен интересоваться историей. Какая бы профессия у него ни была, чем бы он ни занимался, нужно знать, как развивалась твоя профессия».

Анастасия Черкез, Псков (ПсковГУ)

«Больше всего мне запомнилась поездка в Самолву, потому что я там никогда не была и мне как народному дружиннику было безумно интересно увидеть памятник «Александр Невский с дружиной». На форуме проходит очень много лекций на тему исторического контента, патриотики. Это необходимо мне как пресс-секретарю народной дружины. Я узнала для себя много фактов, в том числе и о моих любимых исторических этапах. Например, о временах Александра Невского, Петра Первого».

Анастасия Федотовская, Псков

«Мне очень нравится эта смена. Как студент юридического факультета я нахожу на этом форуме очень много интересного лично для себя по своей специализации. Здесь проходят лекции по психологическим манипуляциям, рассматриваются правовые аспекты. Я являюсь членом студенческого объединения «Лапта», и мы приехали сюда рассказать о нашем объединении и привлекать новых людей. С этого форума я увезу очень много знаний, связанных с общением с разными людьми. Кроме того, мне очень интересно посещать исторические лекции, так как в своё время я этим интересовалась, и приятно снова открывать для себя эту область».

Ксения Воробьева, Смоленск

«Я на «Истоки» приехала во второй раз. В том году на смене «Школа историков» мне очень понравилось, поэтому я решила приехать снова. Я учусь на преподавателя истории и права в Смоленском государственном университете и параллельно работаю педагогом-организатором, занимаюсь воспитательной работой в школе. Мне понравился формат мероприятий, лекции спикеров. История Псковской земли очень значима для истории России, и эти знания можно использовать на уроках и в воспитательной работе».

Дарья Дмитриева, Ленинградская область, деревня Гостилицы

«На форуме мне удалось углубить свои знания по истории России и познакомиться с практиками, которые используются по всей стране, пообщаться с активной молодёжью, найти источники вдохновения. Важно, что здесь даётся много информации о создании контента, что полезно в моей деятельности. Как раз сейчас я занимаюсь развитием контента для своего собственного музея. У нас только недавно появились соцсети, и те лайфхаки, которые здесь были озвучены, я смогу в дальнейшем применять в своей профессиональной деятельности. Мне очень понравилась экскурсионная программа. Далеко не каждый форум, помимо образовательных программ, может познакомить с достопримечательностями. Знакомство с культурой Псковской области для нас, для историков, очень важно».

Роман Лиманский, Новгородская область, Боровичи

«На форуме я узнал много всего интересного. Мне интересна сфера медиа. Мне интересно изучать XX век: Первую мировую войну, расцвет Советского Союза, становление его как государства».

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи в рамках программы «Роспатриот», Общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», Епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Псковской епархии Русской православной церкви.

Отметим, в июле прошла торжественная церемония открытия историко-культурного центра «Истоки» в Печорах.