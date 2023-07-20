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Общество

ФОТОФАКТ. Остановку «Звёздная» в Пскове перенесли на новое место

Остановку «Звёздная» на улице Труда для автобусов городских маршрутов № 11, № 25 и дачных маршрутов перенесли с островка безопасности, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Теперь она находится на новом остановочном пункте напротив дома № 1 на проспекте Энтузиастов. Работы по обустройству перенесённой остановки продолжаются.

Напомним, что ранее автобусная остановка «Звёздная» располагалась у дома № 2 на улице Звёздной.

Отметим, что выделенную полосу для автобусов убрали на улице Труда между улицей Звёздной и домом № 47 в Пскове. Теперь движение по этому участку улицы осуществляется согласно пункту 8.5 правил дорожного движения. Соответственно для поворота налево свободна крайняя левая полоса. Знака направления движения по полосам пока нет, но нанесена новая разметка.

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