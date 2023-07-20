Двух выходцев из стран Африки задержали псковские пограничники
В Пыталовском районе недалеко от российско-латвийской границы сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы России двумя иностранцами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Пограничники задержали двух выходцев одной из стран Центральной Африки, направлявшихся в сторону сопредельного государства.
Со слов самих задержанных, они прибыли в Россию с туристической целью, однако выяснилось, что истинные намерения нарушителей были иные.
Пыталовский районный суд привлёк иностранных граждан к административной ответственности в виде штрафов с принудительным административным выдворением за пределы России.
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