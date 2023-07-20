Двух выходцев из стран Африки задержали псковские пограничники

12:33, 20 июля 2023, ПАИ

В Пыталовском районе недалеко от российско-латвийской границы сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы России двумя иностранцами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Пограничники задержали двух выходцев одной из стран Центральной Африки, направлявшихся в сторону сопредельного государства.

Со слов самих задержанных, они прибыли в Россию с туристической целью, однако выяснилось, что истинные намерения нарушителей были иные.

Пыталовский районный суд привлёк иностранных граждан к административной ответственности в виде штрафов с принудительным административным выдворением за пределы России.