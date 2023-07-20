Александр Гончаренко: В голосовании на присвоение звания почётного гражданина города должны участвовать все псковичи

15:07, 20 июля 2023, ПАИ

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, комментируя ПАИ итоги последней в этом году сессии гордумы, отметил, что одним из важных был вопрос, связанный с присвоением звания «Почётный гражданин города Пскова».

«Мы избрали почётным гражданином человека, которого знают люди и весь город. Это одно из условий для присвоения звания, – подчеркнул спикер городского парламента. – Мы знаем его по той деятельности, которую он осуществляет на территории Пскова. Среди учеников Виктора Фёдоровича Аксёнова – директора школ и люди, которые достигли огромных успехов в других сферах».

При этом Александр Гончаренко добавил, что с учётом значимости этой награды надо выработать более современный алгоритм отбора кандидатов на это звание. «Внутри города должно быть ещё голосование, чтобы в нём участвовали все жители. Например, в соцсети устроить рейтинговое голосование. Но это наша задача подумать, и, если мнения совпадут, внести эти изменения».

Напомним, что на звание «Почётный гражданин Пскова» претендовали директор школы № 12 Виктор Аксёнов и председатель регионального отделения Российского союза ветеранов Шамиль Ахметов. Однако за ветерана Вооружённых сил проголосовали 11 депутатов при необходимом количестве 13 голосов. А за кандидатуру Виктора Аксёнова отдали голоса 17 народных избранников из 20.