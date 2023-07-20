В Пскове ликвидируют областную автошколу

16:22, 20 июля 2023, ПАИ

Областная автошкола в Пскове – Псковский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства – находится в стадии ликвидации. Об этом сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на пресс-службу Росавтодора.

Приказ о ликвидации учреждения был подписан 6 июня в соответствии с распоряжением Минтранса России от 19 апреля «О ликвидации федеральных государственных автономных образовательных учреждений дополнительного профессионального образования».

В пресс-службе пояснили, что Росавтодор не имеет полномочий для ведения образовательной деятельности. При этом проведённая в 2015 году инвентаризация показала, что образовательную деятельность в интересах дорожного хозяйства школы практически не ведут, а фактически оказывают коммерческие услуги по подготовке водителей на базе федерального имущества.

Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ, решила вовлечь недвижимое имущество организации в хозяйственный оборот. Автодром в Пскове выставили на торги.