Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковичи поучаствуют во всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике в Москве

Псковичи Константин и Филипп Шабановы примут участие на 16-м этапе «Королевы спорта» на соревнованиях по лёгкой атлетике «Мемориал В. П. Куца», которые состоятся в Москве на стадионе Олимпийского центра имени братьев Знаменских 22 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер псковичей Георгий Шабанов.

Фото ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

«Выступят все сильнейшие на данный момент барьеристы, включая братьев Шабановых. Это проходящий турнир перед основными стартами. Задача одна – показать свой наилучший результат в сезоне», – рассказал Георгий Шабанов.

Напомним, что недавно братья Шабановы стали призёрами Кубка России по лёгкой атлетике.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 июля 2023

Псковичи поучаствуют во всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике в Москве

20 июля 2023

Великолукская финалистка первенства России по стрельбе из лука прокомментировала своё выступление

20 июля 2023

Наталья Спиридонова примет участие во всероссийских соревнованиях «Путь к олимпу»

20 июля 2023

Великолукская лучница вышла в финал первенства России

20 июля 2023

ФК «Псков» прошёл в финал Кубка области по футболу

20 июля 2023

«Луки-Энергия» начнёт сезон игрой с «Динамо-2»

20 июля 2023

Безопасность спортплощадок проверили в Великих Луках

19 июля 2023

Ещё один этап по ремонту спортзала техникума в Пскове завершился


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...