Псковичи поучаствуют во всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике в Москве

17:47, 20 июля 2023, ПАИ

Псковичи Константин и Филипп Шабановы примут участие на 16-м этапе «Королевы спорта» на соревнованиях по лёгкой атлетике «Мемориал В. П. Куца», которые состоятся в Москве на стадионе Олимпийского центра имени братьев Знаменских 22 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер псковичей Георгий Шабанов.

«Выступят все сильнейшие на данный момент барьеристы, включая братьев Шабановых. Это проходящий турнир перед основными стартами. Задача одна – показать свой наилучший результат в сезоне», – рассказал Георгий Шабанов.

Напомним, что недавно братья Шабановы стали призёрами Кубка России по лёгкой атлетике.