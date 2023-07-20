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Самолёт Калининград – Псков – Минеральные Воды в августе будет летать по средам и воскресеньям

Самолёт Калининград – Псков – Минеральные Воды в августе будет летать по средам и воскресеньям. Об этом ПАИ сообщил директор Псковского международного аэропорта имени княгини Ольги Артём Тарасов.

Авиакомпания «Азимут» отменила субботний рейс Калининград – Псков – Минеральные Воды, а также по обратному маршруту с 5 по 26 августа.

При этом частота рейсов по этому маршруту сохранится: два раза в неделю.

«Рейсы Калининград – Псков – Минеральные Воды будут в августе осуществляться по средам и воскресеньям», – отметил Артём Тарасов.

Отметим, что псковский аэропорт имени княгини Ольги 19 июля впервые за десять лет принял международный рейс – с вчерашнего дня запущено авиасообщение между Псковом и Минском, столицей Белоруссии. В настоящий момент из международного аэропорта имени княгини Ольги осуществляются рейсы в Москву, Сочи, Минеральные Воды, Калининград и Минск.

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