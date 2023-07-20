Пострадавший при нападении собак великолучанин получит компенсацию в 100 тысяч рублей

17:33, 20 июля 2023, ПАИ

Житель Великих Лук получит компенсацию за причиненный физический и моральный вред, полученный при нападении собак. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В мае в результате нападения собаки великолучанину были причинены телесные повреждения в виде раны на левой ягодице с подкожной гематомой, которые расцениваются как вред здоровью средней тяжести.

Великолукский районный суд установил, что в результате укуса собаки мужчине были причинены физические и нравственные страдания, что даёт основания для взыскания в его пользу с владельца собак денежной компенсации морального вреда.

По результатам рассмотрения гражданского дела исковые требования удовлетворены. С ответчика в пользу истца взыскано возмещение причиненного морального и физического вреда в размере 100 тысяч рублей.

В настоящий момент решение суда в законную силу не вступило.