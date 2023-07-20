Неизвестные конструкции уникального памятника раскрыты в Пскове

22:02, 20 июля 2023, ПАИ

Предпроектные исследования продолжаются на объекте культурного наследия из списка ЮНЕСКО «Церковь Архангела Михаила с колокольней» в Пскове, сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Сегодня раскрыты неизвестные до настоящего времени конструкции уникального памятника. Реставраторы определят состояние выявленных конструкций, уточнят датировки.

Руководство работами – АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова и Псковской области».