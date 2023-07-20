Михаил Ведерников в рамках рабочего визита посетил Себежский район

22:25, 20 июля 2023, ПАИ

Первым в графике рабочего визита главы региона сегодня был Себежский район. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с главой района Леонидом Курсенковым, руководителями областных комитетов осмотрели несколько объектов. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Начали с городского пляжа на улице Челюскинцев, где в июне этого года было завершено благоустройство. Между дорогой и началом городского пляжа осталось пространство, где необходимо выполнить небольшие работы.

«Дополнительно поручил обустроить тротуар вдоль пляжа – а дальше муниципалитет развитие набережной возьмёт на себя», – отметил глава региона.

Ранее ПАИ писало, что глава региона посетил хозяйство Ивана Мельника в деревне Добрыши. Здесь уже 10 лет выращивают саженцы плодово-ягодных культур.

Иван Мельник рассказал о дорожной проблеме – доставка плодов и ягод ухудшается из-за непригодного качества дороги.

«Вывозить тяжело. Дорога от трассы до деревни является региональной – гребёнка, трясется сильно. Мы даже списывали яблоки, около 2-3 тонн, потому что задние ряды смялись», – поделился фермер.

Губернатор пояснил, что поручение будет озвучено в комитете по дорожному хозяйству, а предприниматель в ручном режиме будет контролировать состояние дороги.