Яблоневый сад себежского фермера посетил губернатор Псковской области

15:23, 20 июля 2023, ПАИ

В рамках рабочего визита губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил яблоневый сад себежского фермера в деревне Дорбыжи Себежского района, передаёт корреспондент ПАИ.

Хозяйство ведёт деятельность по выращиванию плодово-ягодных культур и сортовых тюльпанов с 2013 года. Ферма специализируется на разведении саженцев яблони, вишни, черешни, груши, смородины, малины.

«Запустили посадку голубики и смородины, будет большой питомник», – рассказал руководитель КФХ Иван Мельник.

В настоящее время в хозяйстве используется порядка 40 гектаров площадей под яблоневый и грушевый сад, два гектара занимает питомник.

В 2022 году фермеры вырастили 300 тонн яблок и 90 тысяч саженцев яблонь и груш. Реализация яблок и посадочного материала осуществляется на территории Псковской области и за её пределами.

«За время работы питомника мы заложили более 200 гектаров промышленных садов в Псковской области и других регионах нашей страны: во Владимирской, Калужской, Ленинградской, Смоленской областях. Именно на производстве посадочного материала мы делаем сейчас основной акцент. Плодопитомников у нас на Северо-Западе всего два – в Калининграде и у нас», – рассказал Михаилу Ведерникову Иван Мельник.

В 2023 году глава КФХ Светлана Мельник стала победителем конкурсного отбора на предоставление гранта на развитие семейной фермы по направлению «Садоводство». Размер полученного гранта составил более десяти миллионов рублей. Семья выиграла третий по счёту грант.

Полученные средства они планируют потратить на строительство фруктохранилища и покупку холодильного оборудования.

«Следующая ступень – перерабатывающий комплекс для яблочного сока и пюре. Но для этого нужно образовать кооператив, чтобы получить другой уровень поддержки предприятия», – добавил Иван Мельник.

Михаил Ведерников отметил, что меры господдержки серьёзно помогли садоводам. Благодаря гранту фермерам удалось создать свое дело.

«Делать все легко, главное – начать делать», – подчеркнул глава региона.

Напомним, руководитель крестьянского хозяйства из Себежского района, занимающийся садоводством, Иван Мельник в конце мая побывал в эфире «Бизнес-ланча» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове. Он рассказал об открытии к 2024 году в Себежском районе первого в регионе фруктохранилища с полным циклом автоматизации, развенчал миф о парафинировании яблок и дал рекомендации садоводам.

Добавим, что новый проект «СадОгород с Иваном Мельником» стартовал на телеканале «Первый Псковский». Первый выпуск проекта можно посмотреть здесь.