Четыре пожара произошло в Псковской области за сутки

11:40, 21 июля 2023, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за минувшие сутки, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Так, 20 июля в 10:05 в Локне на улице Шариковой сгорел салон в автомобиле ВАЗ-21213. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в салоне автомобиля.

В 16:26 в Великих Луках на улице Некрасова в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на третьем этаже в двухкомнатной квартире на балконе сгорел мусор. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица. Квартиру удалось спасти от возгорания.

В 17:09 в Гдовском районе в деревне Партизанская на улице Школьной в хозяйственной постройке сгорела кровля, а также полностью выгорела баня. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования. Сотрудникам МЧС удалось спасти от огня жилой дом и хозяйственную постройку.

В 19:26 в Пскове на Рижском проспекте огонь повредил пластиковый мусорный контейнер. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.