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Происшествия

Часы Rolex за 1,5 млн рублей попытался провезти иностранец в Псковскую область

Часы Rolex попытался незаконно провезти водитель микроавтобуса через МАПП «Убылинка» на российско-латвийской границе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Гражданин Молдавии при общении с таможенниками умолчал о наличии у него товаров, подлежащих декларированию. При досмотре автомобиля пограничники обнаружили у него упаковочную коробку, паспорт, пластиковую карту с индивидуальным номером, гарантийный документ и инструкцию по эксплуатации дорогостоящих часов.

Догадываясь о значительной стоимости часов, мужчина решил провезти хронометр на своей руке. Однако таможенники сверили индивидуальный номер, обозначенный на часах, с номером в обнаруженных документах, и они совпали.

При выявлении нарушения иностранец показал фото двух чеков на другие товары от разных дат и на разные суммы, утверждая, что часы стоят 6,3 тысячи долларов и их ему подарил друг. Позднее мужчина пояснил, что коробку с часами его попросил перевезти в Россию знакомый.

Предварительная стоимость наручных часов, по имеющимся в открытом доступе данным, превышает 1,5 млн рублей.

«Для определения подлинности товара и его рыночной стоимости часы изъяты и направлены на экспертизу. По ее заключению будет решаться вопрос о привлечении к ответственности гражданина Молдавии в соответствии с законодательством Российской Федерации», – заключил начальник таможенного поста МАПП «Убылинка» Кайрат Нуржанов.

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