Фортепианный вечер пройдёт в Пушкинских Горах 22 июля

11:43, 21 июля 2023, ПАИ

Новый концерт – фортепианный вечер «Лунный свет» – появился в афише проекта Пушкинского заповедника «Летние вечера в русской усадьбе». Состоится он уже в ближайшую субботу, 22 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Перед жителями и гостями региона выступит лауреат международных конкурсов в Санкт-Петербурге, Париже, Бангкоке, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и Моцартовской консерватории в Зальцбурге (Universität Mozarteum Salzburg), музыкант в четвёртом поколении Александра Чекмак.

В программу чуть более чем часового клавирабенда исполнительница включила популярные классические сочинения И. С. Баха, Д. Скарлатти, Э. Грига, Ф. Шопена, М. Балакирева, К. Дебюсси. Пьеса последнего – «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты» (1890) – и дала название всему концерту.

По традиции «Летние вечера…» проводят в господском доме мемориальной усадьбы «Тригорское», начинают в 18:00. Возрастная рекомендация для слушательской аудитории «Лунного света» – 12+.

В музее особо отмечают, что музыкальные встречи в доме-музее Осиповых и Вульфов пользуются большой популярностью у меломанов, и в связи с тем, что гостиная деревенского усадебного дома невелика и может принять ограниченное число слушателей, просят заранее забронировать место в зале. Это можно сделать по телефонам экскурсионной службы – 8 (81146) 2-23-21, 8 (81146) 2-26-09 – в часы работы Пушкинского заповедника.

Полную афишу проекта «Летние вечера в русской усадьбе» можно найти на официальном сайте музея-заповедника «Михайловское».