Более 230 полицейских обеспечат правопорядок на массовых мероприятиях в Псковской области

19:22, 21 июля 2023, ПАИ

Более 230 полицейских обеспечат правопорядок на массовых мероприятиях в Псковской области с 22 по 23 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В указанный период в семи муниципалитетах Псковской области планируется проведение 32 массовых мероприятий, из них в Пскове пройдут 23 массовых мероприятия, посвящённых Дню города Пскова. Из них – 11 спортивных и 21 культурно-массовое мероприятие.

Сотрудники полиции обеспечат безопасность гостей мероприятий. Для организации охраны общественного порядка и пресечения возможных правонарушений полиция проведёт ряд профилактических мероприятий. Полицейские будут проводить все комплексы мероприятий антитеррористической направленности: будут задействованы специалисты-кинологи со служебными собаками для обследования мест проведения мероприятий, полицейские наряды будут охранять покой и безопасность граждан во время мероприятий, сотрудники Госавтоинспекции будут организовывать безопасность дорожного движения в местах проведения фестиваля, а также проверять водителей на состояние алкогольного опьянения и на выявление иных правонарушений.

Отметим, что с программой празднования Дня города Пскова можно ознакомиться здесь.