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Снятый в Пскове фильм выйдет в прокат 7 сентября

Снятый в Пскове художественный фильм «Я делаю шаг» режиссёра Ольги Акатьевой выходит в российский прокат 7 сентября, сообщает РИА Новости.

Фото: ПАИ

Картина «Я делаю шаг» стала фильмом-открытием IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове.

Отметим, две третьих съёмок фильма проходили на территории Псковской области: в кадр попали псковские улицы, парки, набережная реки Великой. Основной площадкой стала старейшая школа № 1 Пскова.

По сюжету фильма герой, выпускник педагогического института, планирует начать трудовую карьеру в престижном московском лицее. Однако ему приходится вернуться в родную псковскую школу.

Напомним, фильм снят при финансовой поддержке Министерства культуры России, организационной поддержке правительства Псковской области.

Отметим, что международный кинофестиваль проходил в Пскове с 7 по 9 июля, его посетили десять тысяч зрителей. За три дня организаторы представили более 90 фильмов, гостями фестиваля стали 50 выдающихся деятелей культуры. Со списком победителей можно ознакомиться здесь.

Подробнее ознакомиться с мероприятием можно в специальном сюжете ПАИ.

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