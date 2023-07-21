Снятый в Пскове фильм выйдет в прокат 7 сентября

20:25, 21 июля 2023, ПАИ

Снятый в Пскове художественный фильм «Я делаю шаг» режиссёра Ольги Акатьевой выходит в российский прокат 7 сентября, сообщает РИА Новости.

Картина «Я делаю шаг» стала фильмом-открытием IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове.

Отметим, две третьих съёмок фильма проходили на территории Псковской области: в кадр попали псковские улицы, парки, набережная реки Великой. Основной площадкой стала старейшая школа № 1 Пскова.

По сюжету фильма герой, выпускник педагогического института, планирует начать трудовую карьеру в престижном московском лицее. Однако ему приходится вернуться в родную псковскую школу.

Напомним, фильм снят при финансовой поддержке Министерства культуры России, организационной поддержке правительства Псковской области.

Отметим, что международный кинофестиваль проходил в Пскове с 7 по 9 июля, его посетили десять тысяч зрителей. За три дня организаторы представили более 90 фильмов, гостями фестиваля стали 50 выдающихся деятелей культуры. Со списком победителей можно ознакомиться здесь.

Подробнее ознакомиться с мероприятием можно в специальном сюжете ПАИ.