Уникальную находку с изображением дракона нашли псковские археологи

20:54, 21 июля 2023, ПАИ

Уникальную ременную накладку с изображением дракона обнаружили археологи в рамках летней полевой археологической школы «Горожане – 2023» в Новосокольническом районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

«Раскоп ещё не закончен, а у нас определённо есть претендент на победу в номинации «Находка сезона», – говорится в сообщении.

Археологи отметили, что находку удалось обнаружить в горизонте очажных камней раскопа IV в Новосокольническом районе. Предмет выполнен из бронзы. На лицевой стороне сохранились следы позолоты.

«Это уже 98 находка в сезоне 2023 года. Традиционно в экспедиции отмечается праздник сотой находки», – подчеркнули археологи. По их традиции, нашедший юбилейный артефакт получает приз, который держится в секрете до объявления победителя.