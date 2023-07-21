15 контейнеров установил «Экопром» в рамках подготовки ко Дню города Пскова

14:45, 21 июля 2023, ПАИ

15 мусорных контейнеров выставил «Экопром» на основных площадках проведения Дня города Пскова. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

«Полным ходом идут мероприятия по подготовке к празднованию Дня города в Пскове. Регоператор никогда не остаётся в стороне и всегда принимает непосредственное участие», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на этом работы по обеспечению чистоты и комфорта для псковичей и гостей города не закончатся и продолжатся в выходные дни.