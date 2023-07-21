Большую луну установят на фестивале водных фонариков в Пскове

14:32, 21 июля 2023, ПАИ

Большую луну установят на фестивале водных фонариков в Пскове, который пройдёт сегодня, 21 июня. Об этом рассказал глава Пскова Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 21 июля.

Он отметил, что луна будет выступать в качестве фотозоны и будет являться временной конструкцией.

«Всё-таки это исторический центр города и дендропарк, это достаточно спокойное место, и оно красивое, с самобытными памятниками и Мирожским монастырем, поэтому, наверное, на постоянной основе такие вещи там неуместно будет оставлять», – объяснил Борис Елкин.

Напомним, что фестиваль водных фонариков состоится сегодня в 21:00. С полной программой Дня города можно ознакомиться здесь.