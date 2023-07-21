Военно-исторический фестиваль пройдёт в Пскове 23 июля

17:04, 21 июля 2023, ПАИ

Военно-исторический фестиваль «На рубежах Пскова», посвящённый подполью и партизанским боям на Псковщине, пройдёт на территории стадиона «Электрон» в Пскове 23 июля. Об этом ПАИ сообщили в ТИЦ Псковской области.

На протяжении всего фестиваля для зрителей и участников будут открыты интерактивные площадки, рассказывающие о быте населения и партизан в годы Великой Отечественной войны.

Центральным событием фестиваля станет парад советской военной техники. Техника совершит торжественный проезд по городу, а сам парад на стадионе начнётся в 14:00.

После парада зрители смогут пообщаться с реконструкторами и сделать памятные фотографии на тематических фотозонах с техникой.

Гости фестиваля смогут также посетить выставку стрелкового вооружения.

Вход на фестиваль свободный.

Отметим, что с программой празднования Дней города Пскова можно ознакомиться здесь.