Массовые сообщения о травмированных птицах поступают в гдовский аистиный центр

19:00, 21 июля 2023, ПАИ

Об увеличении количества аистов с переломами ног сообщил гдовский аистиный центр в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«В последние дни сплошным потоком идут сообщения об аистах со сломанными ногами. Начался сезон повышенного травматизма у аистов. Неопытные птенцы покидают гнёзда», – рассказали в центре.

Специалисты также подчеркнули, что не принимают аистов с переломами ног без заключения и предварительного осмотра ветеринарного врача.

«Проблема в том, что птицы с такими травмами зачастую обречены. Без крыла аист жить может, без ноги – только с протезом. У нас нет средств на дорогостоящие операции и протезирование ног аистов. Принимать можем только тех аистов, которые в дальнейшем смогут ходить, если у них есть хоть какой-то шанс на это. Если у аиста нет ноги, либо она сломана так, что её не восстановить – таких птиц мы не берём», – заключили в аистином центре.

Ранее сообщалось, что аистёнка, лишившегося стопы из-за рыболовной сети, приютят в аистином центре в Гдовском районе.