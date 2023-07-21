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Белорусское телевидение подготовило видеорепортаж к запуску рейса Псков – Минск

Белорусское телевидение подготовило видеорепортаж к запуску рейса Псков – Минск. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Посмотрите, получилось очень здорово!» – написал глава региона. 

Михаил Ведерников также добавил, что общими усилиями потенциал нового туристического направления реализуется быстро.

Напомним, псковский аэропорт имени княгини Ольги сегодня впервые за десять лет принял международный рейс 19 июля. Запуск полётов по маршруту Минск – Псков – Минск организован при поддержке правительства Псковской области и губернатора Михаила Ведерникова. Перевозки осуществляет авиакомпания Nordwind Airlines в сотрудничестве с перевозчиком Ikar на самолете ВС Embraer 190. Воздушное судно вмещает 110 пассажиров. Парные рейсы будут проводиться дважды в неделю – в среду и субботу. В Псков борт прибывает в 14:20, в Минск отправляется через час – в 15:20.

О том как прошёл первый рейс читайте в материале ПАИ здесь.

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