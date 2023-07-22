Фасады Лазаревской церкви отремонтируют к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря

09:33, 22 июля 2023, ПАИ

Фасады и ограда Лазаревской церкви в Псково-Печерском монастыре приобретут законченный вид к празднованию 550-летия монастыря, рассказали в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)».

Сейчас началась установка дымников на трубы церкви. К настоящему времени освящён и установлен крест, выполненный в реставрационных мастерских Санкт-Петербурга по старинному образцу, из меди, покрыт сусальным золотом. На конструкцию купола после реставрации вернули золотые звёзды, покрытые сусальным золотом.

Закончены работы по гидроизоляции и гидроусилению фундаментов церкви. Укреплены стены подклетов, на которых построено здание. Специалисты приступили к устройству полов.