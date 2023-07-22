Фестиваль сёрфинга и праздничные концерты: в Пскове продолжают отмечать День города

09:43, 22 июля 2023, ПАИ

Праздничные мероприятия, посвящённые 1120-летию со дня первого упоминания Пскова в летописи и 79-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, продолжают проходить в областном центре 22 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сегодня до 14:00 на набережной реки Великой со стороны Завеличья проходит XVIII рыболовно-спортивный фестиваль «Псковская уха – 2023».

До 17:00 на пляже в акватории рек Великой и Псковы пройдёт II Всероссийский псковский фестиваль сёрфинга «Псков Сап Фест».

С 10:00 до 20:00 на стадионе «Машиностроитель» будут проходить городские соревнования «Кубок Освобождения».

С 11:00 до 18:00 на воркаут-площадке на улице Воеводы Шуйского состоится псковский фестиваль спорта.

С 11:00 до 17:00 в парке Строителей псковичей и гостей города ждут детская праздничная программа и работа интерактивных площадок.

С 12:00 до 16:30 в Финском парке пройдёт Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь».

С 16:00 до 18:00 в амфитеатре на набережной реки Великой будет проходить концерт «Над рекой Великой белый Кремль…», а с 16:00 до 18:30 в Зелёном театре – праздничный концерт «Воспевая любимый город!».

С 19:00 до 22:00 Финском парке на площадке у Троицкого моста состоится праздничный концерт с участием кавер-групп Пскова, а с 22:30 до 00:00 во внутреннем дворе театра драмы имени А. С. Пушкина пройдёт фестиваль «Цвет белой стены».

Праздничные мероприятия продлятся до 23 июля включительно. С полной программой можно ознакомиться здесь.