Более трёх тысяч фотографий собрал фестиваль «Цвет белой стены» в Пскове

14:33, 22 июля 2023, ПАИ

Более трёх тысяч фотографий собрал X Международный мультимедийный фестиваль «Цвет белой стены» в Пскове. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Фотографии сделали мастера из разных городов России, Белоруссии, Латвии, Германии, Франции и Китая.



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров









































































«Кто не смог посетить площадки фестиваля вчера, у вас есть возможность окунуться в мир фотографии сегодня», – отметил Борис Елкин.

Отметим, что фестиваль «Цвет белой стены» пройдёт сегодня с 22:30 до 00:00 во внутреннем дворе театра драмы имени А. С. Пушкина.

Напомним, что с программой празднования Дня города Пскова можно ознакомиться здесь. Фоторепортаж с фестиваля «Цвет белой стены» в Пскове можно посмотреть здесь.