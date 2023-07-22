Потанцевать и послушать живую музыку сможет молодёжь в День города Пскова

20:16, 22 июля 2023, ПАИ

23 июля в рамках празднования 1120-летия Пскова и 79-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков городской молодёжный центр и танцевальный клуб «сТАНЦЫя» приглашают молодёжь на открытый вечер танцев «Чай, кофе, потанцуем!». Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Участники мероприятия смогут не только исполнить множество стилей танца (от бальных до парных латиноамериканских), но и послушать выступление молодых музыкальных коллективов «Четыре грамма» и «Постоянные».

Мероприятие пройдёт на площадке перед Советским (Троицким) мостом, в парке на набережной реки Псковы. Начало в 16:00. Возможна предварительная регистрация.

Напомним, что программу празднования Дня города Пскова можно посмотреть здесь. Со всеми новостями о праздновании Дня города Пскова можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.