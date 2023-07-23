Аистёнка со сломанным крылом из Пушкиногорского района доставили в «Дом белого аиста»

23:05, 22 июля 2023, ПАИ

Аистёнок с открытым переломом плечевой кости правого крыла из деревни Дедовицы Пушкиногорского района поступил в «Дом белого аиста». Об этом сообщается в группе «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте».

«Люди, обнаружившие птицу под гнездом, уверяют, что травму он получил в гнезде. Как можно было в гнезде в хлам сломать самую большую кость крыла – загадка», – отмечается в сообщении.

В Аистином центре птенцу обработали рану антисептиками, убрали из неё опарышей, которые там уже завелись, перевязали и зафиксировали крыло. Завтра в ветеринарной клинике «Котонай» его прооперируют. Крыло придётся удалить целиком, так как травма несвежая и крыло не восстановить и не сохранить.

«Нам нужно проплатить стоимость операции. Стоить она будет более десяти тысяч рублей. Итоговая сумма выяснится после операции. Завтра же в «Котонай» привезут и взрослого аиста, пострадавшего в Дновском районе. Там аист зацепился ногой за сетку-рабицу и повис на заборе. У птицы серьёзно повреждена нога. Если специалисты «Котоная» возьмутся его прооперировать, то это будет уже вторая операция, которую тоже нужно оплатить», – рассказали волонтёры.

В связи с трудным финансовым положением организации ветеринарная клиника пошла навстречу и согласна оперировать в долг.

Волонтёры отметили, что сейчас начался период повышенного травматизма у аистов. Аистята учатся летать, падают, разбиваются. Каждый день с самого утра в «Дом белого аиста» поступают просьбы о помощи.

В настоящее время в Аистином центре живёт свыше 70 аистов. Каждую неделю волонтёры закупают корм весом более 250 килограмм и все благотворительные пожертвования уходят на кормление птиц.

«У нас нет средств на дорогие хирургические операции аистам, а птицы, которым они требуются, поступают. В прежние, более благополучные годы, был запас финансовых средств, сейчас его нет. Есть лишь недельный резервный запас корма, который мы держим на чёрный день, не более того», – говорится в сообщении.

Аистиный центр просит финансовой помощи у людей, подробности в группе «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, центр помощи аистам «Дом белого аиста» – место, где помогают аистам, попавшим в беду. Учреждение находится в Гдовском районе Псковской области.