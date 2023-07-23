Сюжет о Пскове показал Первый канал
Сюжет, посвящённый празднованию 1120-летия города Пскова, вышел на Первом канале. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
В сюжете телеканала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова рассказала об основных вехах истории Псковщины, доблести князя Довмонта и происхождении фразы «Потягнем за Отечество!».
Ранее видеоролик о взаимодействии Пскова и Минска вышел на белорусском телевидении.
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