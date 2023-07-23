Псковскую коллекцию игр и аттракционов из дерева покажут в Витебске

12:50, 23 июля 2023, ПАИ

Псковскую коллекцию игр и аттракционов из дерева представят на Днях Псковской области в Витебске. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

«Захватывающие и редкие активности из далеких стран и эпох станут увлекательным занятием для детей и их родителей», – отметили в комитете.

В течение четырёх дней жители Беларуси смогут посоревноваться в смекалке и находчивости.

Напомним, Дни Псковской области в Витебске пройдут с 27 по 30 июля. С полной афишей мероприятий можно ознакомиться здесь.