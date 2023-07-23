Псковскую коллекцию игр и аттракционов из дерева покажут в Витебске
Псковскую коллекцию игр и аттракционов из дерева представят на Днях Псковской области в Витебске. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.
«Захватывающие и редкие активности из далеких стран и эпох станут увлекательным занятием для детей и их родителей», – отметили в комитете.
В течение четырёх дней жители Беларуси смогут посоревноваться в смекалке и находчивости.
Напомним, Дни Псковской области в Витебске пройдут с 27 по 30 июля. С полной афишей мероприятий можно ознакомиться здесь.
Комментарии: 0 Обсудить >>>