Сбежавшего из больницы псковича продолжает разыскивать полиция

13:08, 23 июля 2023, ПАИ

Сбежавшего из больницы 59-летнего Вадима Подоянова продолжают разыскивать в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, уроженец деревни Старонья Псковского района, проживающий в деревне Карамышево, 29 июня 2022 года самовольно покинул Псковскую межрайонную больницу. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид мужчине 55-60 лет, рост 190 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы седые, глаза голубые.

Был одет в майку в бело-голубую полоску, коричневые трусы, домашние тряпочные тапки темного цвета с закрытым носком без задников.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Вадима Подоянова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 в отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову, в дежурную часть по номеру 59-63-22 или 02.