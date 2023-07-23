Водителя автомобиля ВАЗ госпитализировали после ДТП в Великолукском районе
Автомобиль ВАЗ вылетел в кювет и опрокинулся за деревней Малахи в Великолукском районе. Об этом сообщил телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
30-летний водитель автомобиля не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП пострадал водитель. Он госпитализирован в медицинское учреждение.
По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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