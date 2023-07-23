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Происшествия

Водителя автомобиля ВАЗ госпитализировали после ДТП в Великолукском районе

Автомобиль ВАЗ вылетел в кювет и опрокинулся за деревней Малахи в Великолукском районе. Об этом сообщил телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Фото здесь и далее: телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"

30-летний водитель автомобиля не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадал водитель. Он госпитализирован в медицинское учреждение.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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