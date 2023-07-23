Водителя автомобиля ВАЗ госпитализировали после ДТП в Великолукском районе

13:24, 23 июля 2023, ПАИ

Автомобиль ВАЗ вылетел в кювет и опрокинулся за деревней Малахи в Великолукском районе. Об этом сообщил телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

30-летний водитель автомобиля не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадал водитель. Он госпитализирован в медицинское учреждение.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.