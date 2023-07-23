Велосипедиста госпитализировали после наезда автомобиля в Куньинском районе

13:54, 23 июля 2023, ПАИ

ДТП произошло у деревни Корнилово в Куньинском районе вчера, 22 июля, в 19:25. Об этом сообщили в телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Мужчина-велосипедист ехал по тротуару, его вильнуло на проезжую часть дороги, как следствие, его сбил внедорожник Mitsubishi Outlander, который двигался в одном направлении с велосипедистом. За рулём автомобиля находился 35-летний пскович.

В результате столкновения пострадал 63-летний велосипедист, житель деревни Корнилово. Он был госпитализирован в медучреждение.

На месте ДТП работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.