Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Псковском районе

16:01, 23 июля 2023, ПАИ

Водителя автомобиля Mazda в состоянии алкогольного опьянения задержали сотрудники полиции в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области

17 июля около 19 часов в деревне Логозовичи Псковского района полицейские остановили для проверки автомобиль Mazda. Выяснилось, что этой иномаркой управлял 55-летний пскович, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В связи с этим, в ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.